Перед Новым годом 2019 в Чебоксарах снизили стоимость платной парковки

СЕГОДНЯ 13:03 2018-12-31T13:03:00+03:00

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Перед Новым годом 2019 администрация столицы Чувашии сделал автомобилистам подарок. Так, стоимость услуги платной парковки снижена на 20 рублей и составляет всего 10 рублей за час.

Согласно постановлению за подписью сити-менеджера Алексея Ладыкова, эта скидка распространяется как на легковые машины, так и на мототранспорт. Вот только теперь время бесплатной стоянки урезается с 30 до 15 минут, а на третий час стоимость услуги платной парковки возрастает до 30 рублей.

При этом водителям предлагают купить абонимент, который будет действовать с 8.00 до 20.00. Для владельцев легковушек он обойдется в 108 рублей, а для грузовых машин – 324 рубля.

Кроме того, для пассажирских машин массой более 3,5 тонн, а также прицепов и полуприцепов стоянка на платной парковке обойдется в 30 рублей, а с третьего часа уже и все 60 рублей.

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