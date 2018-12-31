На время Новогодних каникул 2019 в Чебоксарах продлили работу троллейбусов

СЕГОДНЯ 15:05 2018-12-31T15:05:05+03:00

В свою очередь в городе спутнике столицы Чувашии – Новочебоксарске, троллейбусы свой режим работы в праздники не поменяют. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так, в новогоднюю ночь они будут ходить до 3.00

Изменить размер текста: A A

Согласно информации Минтранса Чувашии, в столице республики в новогоднюю ночь 2019 автобусы, а также троллейбусы №№1, 2, 3, 4, 9, 11, 14, 15, 17, 18, 20, 21 и 22 будут курсировать до 3.00 1 января.

А после вплоть до 8 января троллейбусы выходят на маршруты с 4.46 до 23.28. Будет задействовано максимум 136 единиц электротранспорта, которые смогут выполнить почти 1 200 рейсов. В свою очередь в городе спутнике столицы Чувашии – Новочебоксарске, троллейбусы свой режим работы в праздники не поменяют.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен