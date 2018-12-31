2018-12-31T12:31:17+03:00
Происшествия

В Татарстане на трассе М-7 спасли от замерзания в машине пять человек

Один из них ребенок
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Перед Новым годом 2019 в Татарстане на единый номер «112» поступило сообщение о том, что в Мамадышском районе на трассе М-7 на куртом подъеме неожиданно заглох внедорожник марки «Хенде».

В машине начали мерзнуть пять человек. Прибывшие на место спасатели выручили 45-летнего водителя, женщин пассажирок в возрасте 58-ми, 42-х и 44-х лет, а также одного 11-летнего ребенка.

- Их отогрели, в служебной машине напоили горячим чаем, вызвали эвакуатор и такси, - сообщили в МЧС Татарстана.

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