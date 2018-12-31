Новый год 2019 в Чебоксарах: программа мероприятий с 1 по 7 января

СЕГОДНЯ 12:05 2018-12-31T12:05:24+03:00

Всех жителей и гостей города приглашают на местную Красную площадь

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В столице Чувашии после встречи Нового года 2019 для жителей и гостей города приготовили насыщенную программу с 1 по 7 января включительно. Их ждет 550 новогодних открытий.

К слову, в эти дни главный городской каток с пунктом проката коньков в эти дни будет работать с 10.00 до 21.00.

А с 15.00 до 17.00 - это время для детских представлений, сказок, конкурсов, танцев и подарков.

После с 18.00 до 21.00 – намечены программы от популярных радиостанций и выступления звезд эстрады.