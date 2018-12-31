СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-31T11:01:40+03:00

Сообщается, что в этой аварии не пострадали ни люди, ни животные. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Машина завалилась на бок, а животные начали разгуливать по дороге [видео]

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Накануне под столицей Татарстана на 802 километре трассы М-7 произошло довольно необычное ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, там перевернулся грузовик, перевозивший живых коров. Последствия аварии засняли на видео проезжавшие мимо автолюбители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/684759" frameborder="0"></iframe> Около Казани перевернулся грузовик, везущий живых коров.соцсети

На записи видно, что машина завалилась на бок и оказавшиеся на дороге коровы вместе с людьми как будто пытаются разобраться в произошедшем. Определенно здесь своей мнение по возможным причинам ДТП выскажут потом сотрудники Госавтоинспекции.

Опять же по сообщениям в социальных сетях от очевидцев, ни люди, ни коровы в результате аварии видимо не пострадали.

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