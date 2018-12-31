Около Казани перевернулся грузовик, везущий живых коров
Накануне под столицей Татарстана на 802 километре трассы М-7 произошло довольно необычное ДТП. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, там перевернулся грузовик, перевозивший живых коров. Последствия аварии засняли на видео проезжавшие мимо автолюбители.
Около Казани перевернулся грузовик, везущий живых коров.соцсети
На записи видно, что машина завалилась на бок и оказавшиеся на дороге коровы вместе с людьми как будто пытаются разобраться в произошедшем. Определенно здесь своей мнение по возможным причинам ДТП выскажут потом сотрудники Госавтоинспекции.
Опять же по сообщениям в социальных сетях от очевидцев, ни люди, ни коровы в результате аварии видимо не пострадали.
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