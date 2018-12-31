Победителя чемпионата мира по шахматам среди женщин определят в Казани

СЕГОДНЯ 10:05 2018-12-31T10:05:28+03:00

Он продет 29 мая 2019 года

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Об этом в своем Твиттере сообщил президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

- Я счастлив сообщить, что женский турнир претенденток пройдет в Казани и пройдет 29 мая, - говорится в сообщении.

Отметим, победительница соревнований получит право сыграть с чемпионкой мира Цзюй Вэньцзюнь (Китай), чтобы оспорить это звание.

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