Президент Татарстана: 2018 год стал успешным для республики

СЕГОДНЯ 09:44 2018-12-31T09:44:49+03:00

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Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с наступающим Новым годом 2019.

- Благодаря созидательному труду 2018 год стал успешным для республики. Сегодня нас обнадеживают новые современные производства, радуют объекты здравоохранения и образования, культуры и спорта. Наши города и села украсились благоустроенными скверами и парками. Многие татарстанцы отмечают праздник в новом жилье, около 46 тысяч семей испытали радость рождения детей и для всех них этот год стал особенным. Всем нам запомнятся яркие игры мирового первенства по футболу, ставшие подлинным праздником спорта и добрых отношений между людьми. Уходящий год подарил нам немало радостей, не обошлось без утрат. Но главное, мы провожаем его с хорошим заделом на будущее, уверенностью в собственных силах. Пусть сбудутся самые заветные желания и исполнятся самые смелые планы, чтобы семейный уют, достаток и счастье сопутствовали всем нам, - говорится в официальном обращении главы республики.