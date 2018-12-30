2018-12-30T20:32:51+03:00
Общество

Снег, туман и до 25 градусов мороза: Какая погода будет в Татарстане 31 декабря

Последний день 2018 года будет довольно холодным
Владимир КРУПСКИЙ
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Днем - до 8 градусов мороза.Днем - до 8 градусов мороза.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Последний день уходящего года в Татарстне будет снежным и морозным. Так, по данным управленияе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды республики, 31 декабря вТатарстане будет облачно с прояснениями. Временами слабый снег. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 14 до 19 градусов мороза. Впрочем, при прояснениях возможно понижение до 25 градусов со знаком "Минус". Днем примерно 8-16 градусов ниже нуля в зависимости от района. На дорогах гололедица.

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