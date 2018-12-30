Президент Татарстана и глава компании-владельца самого большого торгового центра в мире обсудили совместные проекты

СЕГОДНЯ 14:59 2018-12-30T14:59:55+03:00

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Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в ОАЭ. Так, накануне он встретился с председателем компании Emaar Properties Мохамедом Али Рашедом Аль-Аббаром.

Emaar Properties занимается строительством торговых центров, отелей международного класса, моллов, офисных центров, жилых объектов. Компания построила знаменитую башню «Бурдж Халифа», является владельцем и оператором крупнейшего в мире торгового центра «Дубай Молл». Компании на рынке уже 20 лет, представительства расположены в 11 странах мира. Центральный офис находится в Дубае.

В ходе беседы Рустам Минниханов и Мохамед Али Рашед Аль-Аббар обсудили возможные совместных проектов в области коммерческой и жилой недвижимости и их перспективы.

Кроме того, Минниханов пригласил своего собеседника принять участие в 11-ом Международном экономическом саммите «Россия — Исламский мир: KazanSummit», который пройдёт в Казани 24-26 апреля 2019 года.