В Татарстане почти на четверть сократилось количество отравлений алкоголем

СЕГОДНЯ 13:21 2018-12-30T13:21:59+03:00

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За 11 месяцев текущего гда в Татарстане зарегистрировали 490 случаев отравления алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурскаяа в интервью "Татар-Информу". При этом, количество отравлений снизилось почти на четверть, если быть точнее, то на 23,6% по отношению к 2017 году.

Основная доля отравившихся в 2018 году – это лица в возрасте 18 лет и старше, 89,6%. При этом мужчин среди них – 80,8%. Впрочем, от спиртного страдают и подростки, и даже дети до 14 лет, на которых приходится 5,7% от общего числа отравлений алкоголем.