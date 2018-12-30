2018-12-30T16:54:28+03:00
Общество

Можно купить все - от сыров до изделий из верблюжей шерсти: Как в Казани стартовал КышДаКар-Фест

Фестиваль продлится до 7 января
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото? мэрия Казани.Фото? мэрия Казани.
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Накануне в Казани стартовал фестиваль КышДаКар-фест. Он развернулся на улице Петербургской. Подобные мероприятия в Европе довольно частое явление, а вот для Татарстана - это в новинку. На уличном зимнем фестивале можно приобрести не только подарок родным и близким, но и фермерскую продукцию.

На открытии прошел мастер-класс по сыроварению. Его провел гуру крафтового сыропроизводства, Сергей Черкин, более известный всем как ВаСЫРыч.

Помимо сыров на ярмарке можно приобрести фермерское молоко, кисломолочную продукцию, традиционный каймак, казылык, корт, чаи, крендельки и баранки, которые продают с шутками-прибаутками. Тут же в соседнем теремочке продается сувенирная продукция, в том числе новогодней тематики, многочисленные изделия из верблюжьей шерсти.

Стоит отметить, что для покупателей подготовлен сюрприз – все, кто приобретают продукцию или сувениры смогут поучаствовать в викторине. Главный приз - корзина с фермерской продукцией. Фестиваль будет работать до 7 января с 12:00 до 21:00.

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