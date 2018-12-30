В казанском "Салават Купере" заселили 102-квартирный дом

СЕГОДНЯ 17:31 2018-12-30T17:31:49+03:00

Всего с начала года по программе социальной ипотеки свыше 3 тысяч казанских семей улучшили свои жилищные условия

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В жилом комплексе «Салават Купере» состоялось заселение жильцов в 102-квартирный дом второй очереди № 3а по улице Наиля Юсупова. Ключи от квартир получили участники республиканской программы социальной ипотеки.

Среди них семья Гильметдиновых. Рамиля работает медсестрой в РКБ, а ее муж Булат — начальник цеха на заводе. До этого пара с двухлетним ребенком жила с родителями в однокомнатной квартире.

- 3 года с заключения договора, и мы заселяемся в квартиру. Жилье получили по социальной ипотеке. На новогодних праздниках собираемся переезжать. Как обустроимся, начнем думать, в какой детский сад отдадим ребенка, — рассказала Рамиля.

Отметим, что, по данным Госжилфонда при президенте РТ, с начала 2018 года по программе социальной ипотеки свыше 3 тысяч казанских семей улучшили свои жилищные условия.