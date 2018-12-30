2018-12-30T12:22:25+03:00
Общество

Около "Казань Арены" откроется каток площадью 4 тысячи квадратных метров

Покататься на нем можно будет уже сегодня
Владимир КРУПСКИЙ
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Вход со своими коньками - 50 рублей.Вход со своими коньками - 50 рублей.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Хороший подарок к новому году получили жители Казани, особенно те, кто любит кататься на коньках. Так, в столице Татарстана будет работать каток площадью в 4 тысячи квадратных метров. Появится он у стадиона "Казань Арена", а открытие состоится уже сегодня, 30 декабря, в 16:00.

Современный комплекс для всех возрастов, размещенный перед медиафасадом стадиона, включает в себя комфортный пункт проката, удобные комнаты для переодевания с камерами хранения и фудзону. Функциональным дополнением комплекса станет хоккейная коробка площадью 1800 "квадратов".

Вход для посетителей комплекса со своими коньками 50 рублей в день. Прокат коньков для взрослых обойдется в 200 рублей за час, для детей до 7 лет - 100 рублей.

Каток будет работать ежедневно. С понедельника по четверг можно будет покататься с 13:00 до 21:00. По пятницам - на час дольше. По субботам и воскресеньям - с 9:00 до 22:00. Отметим, что 31 декабря каток начнет работу с 10:00 и завершит в 3:00 1 января.

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