Егора Сорокина признали лучшим игроком "Рубина" в первой части сезона 2018/2019

СЕГОДНЯ 18:20 2018-12-30T18:20:26+03:00

Защитник за это время успел забить "Спартаку" и "Зениту", а также получить вызов в сборную

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Болельщики казанского "Рубина" определили лучшего игрока команды по итогам первой части нынешнего сезона. С достаточно большим отрывом в голосовании победил защитник Егор Сорокин. Он набрал 37,1% голосов.

В этом сезоне 80-й номер команды не всегда попадал в основной состав. Впрочем, это не помешало ему не только получить вызов в сборную, но и позволить "Рубину" получить четыре важных очка.

Так, в домашней игре против "Спартака" Сорокин вышел на замену в компенсированное время и первым же касанием забил гол, позволив казанцам свести матч к ничьей 1:1.

Однако бенефисом Сорокина стал другой матч - на выезде против "Зенита". Егор в этом матче умудрился оформить дубль, благодаря которому казанский клуб одержал сенсационную победу над лидером чемпионата.

На втором месте в голосовании расположился Сердар Азмун, на третьем - Иван Коновалов. В пятерку также попали Хорен Байрамян и Игорь Коновалов.