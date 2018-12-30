Казанские автоинспекторы в стихах поздравили водителей с Новым годом.
Казанские автоинспекторы необычным образом решили поздравить всех водителей с наступающим Новым годом. Они сняли клип, где продемонстрировали свои рабочие будни и ситуации, в которые могут попасть автомобилисты.
Начинается клип с того, что автоинспектор остановил машину с Дедом Морозом за рулем, затем показывают кадры, как полицейские помогаю вытолкать машину, застрявшую в снегу, разгружают пробки и выписывают штрафы. Все это сопровождается стихотворными поздравлениями водителям с праздником.
Водитель, поздравляю! Удачив Навый год!
Водить тебе желаю, легко и без хлопот.
Без пробок, без заторов, поломок, прочих бед.
Зеленых светофоров, успехов и побед!
Любовью, уважением наполнен будет дом
Везением, вдохновением, любовью и добром!
Автоинспекторы стихами поздравили казанцев с Новым годом.