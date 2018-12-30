2018-12-30T15:27:10+03:00
Общество

Казанские автоинспекторы в стихах поздравили водителей с Новым годом.

Сотрудники дорожной полиции сняли предпраздничный клип [Видео]
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: скриншот.Фото: скриншот.
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Казанские автоинспекторы необычным образом решили поздравить всех водителей с наступающим Новым годом. Они сняли клип, где продемонстрировали свои рабочие будни и ситуации, в которые могут попасть автомобилисты.

Начинается клип с того, что автоинспектор остановил машину с Дедом Морозом за рулем, затем показывают кадры, как полицейские помогаю вытолкать машину, застрявшую в снегу, разгружают пробки и выписывают штрафы. Все это сопровождается стихотворными поздравлениями водителям с праздником.

Водитель, поздравляю! Удачив Навый год!

Водить тебе желаю, легко и без хлопот.

Без пробок, без заторов, поломок, прочих бед.

Зеленых светофоров, успехов и побед!

Любовью, уважением наполнен будет дом

Везением, вдохновением, любовью и добром!

Автоинспекторы стихами поздравили казанцев с Новым годом.

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