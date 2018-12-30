2018-12-30T13:45:28+03:00
Общество

Десятки собак, оказавшихся в снежном плену под Казанью, спасли от гибели

Ежедневно на территорию приюта для животных приезжают добровольцы, которые помогают бороться с последствиями сильной метели
Елизавета МАКАРОВА
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Фото: соцсети.Фото: соцсети.
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Последние несколько дней жители Казани внимательно следили за ситуацией, которая произошла в приюте для животных, который расположен примерно в 60 километрах от столицы Татарстана.

На республику, как известно обрушились обильные снегопады, которые сильно сказались на приюте для животных. Уличные вольеры, где живут собаки оказались сильно засыпаны снегом. Собаки мерзли и буквально просили о помощи. В таких условиях был велик шанс, что животные не смогут пережить зиму.

Впрочем, постепенно ситуация улучшается. Во-первых прекратились снегопады, а во-вторых каждый день приезжают добровольцы, которые помогают сотрудникам приюта бороться со снегом.

- Жители Приюта никогда не видели так много помогающих, - прокомментировали ситуацию в приюте для животных.

Впрочем, пока говорить о полной ликвидации последствий метели не приходится. Однако за судьбу собак стало чуть спокойнее.

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