Десятки собак, оказавшихся в снежном плену под Казанью, спасли от гибели
Последние несколько дней жители Казани внимательно следили за ситуацией, которая произошла в приюте для животных, который расположен примерно в 60 километрах от столицы Татарстана.
На республику, как известно обрушились обильные снегопады, которые сильно сказались на приюте для животных. Уличные вольеры, где живут собаки оказались сильно засыпаны снегом. Собаки мерзли и буквально просили о помощи. В таких условиях был велик шанс, что животные не смогут пережить зиму.
Впрочем, постепенно ситуация улучшается. Во-первых прекратились снегопады, а во-вторых каждый день приезжают добровольцы, которые помогают сотрудникам приюта бороться со снегом.
- Жители Приюта никогда не видели так много помогающих, - прокомментировали ситуацию в приюте для животных.
Впрочем, пока говорить о полной ликвидации последствий метели не приходится. Однако за судьбу собак стало чуть спокойнее.