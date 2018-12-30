2018-12-30T11:28:48+03:00
Спорт

Казанский "Зенит" завершил год победой над "Ярославичем"

Подопечные Алекно взяли верх в трех сетах
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: "Зенит-Казань".Фото: "Зенит-Казань".
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В заключительном матче 2018 года казанскому "Зениту" выпало на своей площадке сыграть с "Ярославичем". При этом, встречались команды с разных полюсов турнирной таблицы. Казанский клуб лидировал в чемпионате, а ярославская команда замыкала турнирную таблицу.

На игру тренерский штаб "Зенита" не стал выставлять оптимальный состав, дав шанс проявить себя резервистам. Так, место в основе получили Лоран Алекно, Алексей Сурмачевский и Алексей Кононов.

Впрочем, и без ряда лидеров казанцы были на голову сильнее оппонентов. Первую партию "Зенит" выиграл, что называется, в одну калитку - 25:14. Во втором сете гости попытались навязать борьбу и держались до счета 16:16. Следом казанцы чуть поднажали и выиграли партию - 25:18. В третьем игровом отрезке хозяева площадки вновь были сильнее. 25:16 в партии и 3:0 в матче - победа "Зенита".

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