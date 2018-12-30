2018-12-30T10:43:18+03:00
Общество

Детей в татарстанской поликлинике лечили без медицинских приборов

За это медучреждение оштрафовали на 75 тысяч рублей
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: Архив КП.Фото: Архив КП.
Изменить размер текста:

Некоторое время назад сотрудники Росздравнадзора РТ нагрянули с проверкой в детскую поликлинику №2 в городе Набережные Челны. Увиденное в медучреждении заставило "ревизоров" обратиться в суд.

Дело в том, что у многих врачей отсутствовали необходимые для нормального приема пациентов медицинские приборы. Так, в кабинетах не было, например, ширмы, весов, ростомеров, настольных ламп, орхидометра, гониоскопа и ряда других важных приборов.

На суде главврач поликлиники пыталась оправдаться, заявив, что многие из приведенных Росздравнадзором приборов довольно дорогие и позволить себе разовую закупку всего медучреждение просто не может. Приборы покупаются постепенно. Впрочем, от штрафа это поликлинику не уберегло. Медучреждение оштрафовали на 75 тысяч рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Десятки собак, оказавшихся в снежном плену под Казанью, спасли от гибели
В Татарстане почти на четверть сократилось количество отравлений алкоголем
Около "Казань Арены" откроется каток площадью 4 тысячи квадратных метров
Казанский "Зенит" завершил год победой над "Ярославичем"
Олимпийская чемпионка Алина Загитова выйдет на лед в матче "Ак Барса" с "Нефтехимиком"
Президент Татарстана исполнил мечту 13-летнего парня
В Казани 30 декабря снег и до 24 градусов мороза
Количество несчастных случаев на стройках в Татарстане за пять лет сократилось почти в три раза
"Погода будет сказочной": Профессор КФУ рассказал, какую погоду ждать в Казани в новогоднюю ночь
Президент Татарстана исполнил заветную мечту студентки из Казани
Соцсети: жительница Елабуги нашла в роллах навозного червя
Татарстанские строители перевыполнили план по вводу жилья
В Татарстане мужчина сгорел в собственном доме
В Набережных Челнах 55-летний безработный ударил ножом своего собутыльника