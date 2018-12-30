Детей в татарстанской поликлинике лечили без медицинских приборов

СЕГОДНЯ 10:43 2018-12-30T10:43:18+03:00

За это медучреждение оштрафовали на 75 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

Некоторое время назад сотрудники Росздравнадзора РТ нагрянули с проверкой в детскую поликлинику №2 в городе Набережные Челны. Увиденное в медучреждении заставило "ревизоров" обратиться в суд.

Дело в том, что у многих врачей отсутствовали необходимые для нормального приема пациентов медицинские приборы. Так, в кабинетах не было, например, ширмы, весов, ростомеров, настольных ламп, орхидометра, гониоскопа и ряда других важных приборов.

На суде главврач поликлиники пыталась оправдаться, заявив, что многие из приведенных Росздравнадзором приборов довольно дорогие и позволить себе разовую закупку всего медучреждение просто не может. Приборы покупаются постепенно. Впрочем, от штрафа это поликлинику не уберегло. Медучреждение оштрафовали на 75 тысяч рублей.