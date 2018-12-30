2018-12-30T09:47:23+03:00
Спорт

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выйдет на лед в матче "Ак Барса" с "Нефтехимиком"

Знаменитая фигуристка произведет символическое вбрасывание
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Сегодня казанский "Ак Барс" проведет свой заключительный поединок в 2018 году. На своем льду подопечные Зинэтулы Билялетдинова сразятся с нижнекамским "Нефтехимиком".

Перед очным поединком дела у нижнекамцев идут не лучшим образом. Команда редко побеждает и откатилась на 11 место в таблице восточной конференции. Кроме того, команду покинул теперь уже бывший главный тренер Андрей Назаров, которого сменил Вячеслав Буцаев.

Впрочем, и казанцы в последнее время как-то забуксовали, отпустив далеко вперед екатеринбургский "Автомобилист".

Отметим, что на игре "Ак Барса" и "Нефтехимика" всех любителей спорта ждет приятный сюрприз. На лед вместе с командами выйдет Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Нет, играть в хоккей за одну из команд она не будет. Она произведет символическое вбрасывание.

Матч "Ак Барс" - "Нефтехимик" состоится на "Татнефть Арене". Начало в 15:00.

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