Президент Татарстана исполнил мечту 13-летнего парня

СЕГОДНЯ 09:18 2018-12-30T09:18:55+03:00

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13-летний Камиль Бариев часто смотрел по телевизору шоу «Уральских пельменей» и мечтал попасть их концерт. Однако самостоятельно решить вопрос в семье не получалось. Однако, как говорится, мечты сбываются. Благодаря акции "Елка желаний" президент Татарстана решил исполнить мечты трех человек. Среди них и оказался Камиль. Накануне глава Минмолодежи РТ Дамир Фаттахов вручил мальчику и его семье билеты на шоу «Уральские пельмени», которое пройдет в Казани.

- В октябре мы узнали, что есть такой проект, где можно отправить письмо с желанием. Но то, что оно исполнится, мы не ожидали, это удивительно, - рассказала мама мальчика Гульназ.

- Новый год всегда ассоциируется с чудом. Я очень рад, что по поручению Рустама Нургалиевича мы сделали счастливым еще одного ребенка в нашей республике. Сегодня Камиль убедился в том, что чудеса существуют. Нужно лишь верить в себя и свои желания, делать все возможное для их реализации и все обязательно получится, - заявил Фаттахов.