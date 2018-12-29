2018-12-29T16:27:44+03:00
Общество

Президент Татарстана исполнил заветную мечту студентки из Казани

Полина Щербич мечтала побывать на Кремлевской елке в Москве
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: пресс-служба министерства образования РТ.Фото: пресс-служба министерства образования РТ.
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Сегодня глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов вручил билеты на Кремлевскую елку от имени президента республики Рустама Минниханова студентке колледжа Полине Щербич.

27 декабря в Москве прошел Госсовет по развитию добровольчества. В этот же день в рамках заседания состоялась благотворительная акция «Елка желаний», ее поддержал Рустам Минниханов.

- Цель акции – исполнение заветных желаний представителей социально незащищенных слоев населения. Руководители страны и регионов разобрали эти открытки, Рустам Нургалиевич тоже взял несколько. И открытка Полины Щербич досталась нашему Президенту, - рассказал Рафис Бурганов.

17-летняя Полина учится на втором курсе в Казанском строительном колледже на штукатура. Мечта девушки, находящейся без обеспечения родителей, – побывать на Кремлевской елке в Москве, которая состоится 6 января.

В итоге ее мечта осуществится. Кроме посещения Кремлевской елки Полина побывает еще и на обзорной экскурсии по столице России.

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