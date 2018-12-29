Президент Татарстана исполнил заветную мечту студентки из Казани
Сегодня глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов вручил билеты на Кремлевскую елку от имени президента республики Рустама Минниханова студентке колледжа Полине Щербич.
27 декабря в Москве прошел Госсовет по развитию добровольчества. В этот же день в рамках заседания состоялась благотворительная акция «Елка желаний», ее поддержал Рустам Минниханов.
- Цель акции – исполнение заветных желаний представителей социально незащищенных слоев населения. Руководители страны и регионов разобрали эти открытки, Рустам Нургалиевич тоже взял несколько. И открытка Полины Щербич досталась нашему Президенту, - рассказал Рафис Бурганов.
17-летняя Полина учится на втором курсе в Казанском строительном колледже на штукатура. Мечта девушки, находящейся без обеспечения родителей, – побывать на Кремлевской елке в Москве, которая состоится 6 января.
В итоге ее мечта осуществится. Кроме посещения Кремлевской елки Полина побывает еще и на обзорной экскурсии по столице России.