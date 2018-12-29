В Казани 30 декабря снег и до 24 градусов мороза
На дорогах по-прежнему гололедица
В Татарстане - до 28 градусов мороза.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
Изменить размер текста:
Последнее воскресенье 2018 года в столице Татарстана будет довольно морозным. Так, 30 декабря синоптики прогнозируют в Казани облачную погоду с прояснениями. Временами пройдет небольшой снег.
Температура воздуха ночью составит от 19 до 21 градуса мороза. При прояснениях до 24 градусов ниже нуля. Днем - 14-16 градусов со знаком "Минус". На дорогах сохранится гололедица.
В целом по Татарстану в ближайшие сутки будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица. Ночью и днем температура воздуха будет варьироваться от 18 до 23 градусов ниже нуля, при прояснениях до 28 градусов мороза.