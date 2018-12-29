2018-12-29T15:38:47+03:00
Общество

Соцсети: жительница Елабуги нашла в роллах навозного червя

В суши-баре утверждают, что в их продукцию беспозвоночное попасть никак не могло
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот.Фото: скриншот.
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Накануне в соцсетях появилось видео, на котором видно, как в контейнере, в котором автору видео доставили роллы, ползает червь. Естественно, что пользователи соцсетей не могли пройти мимо подобной картины. В комментаиях мнение жителей Татарстана разделились. Кто-то писал, мол, развелось суши-баров, которые не соблюдают санитаные нормы, другие же защищали заведение, называя все случившиеся "происками конкурентов".

Отметим, что в суши-баре на инцидент отреагировали мгновенно, разместив опровержение в своей группе в соцсетях.

- Мы ознакомились с видео, гуляющем по просторам интернета. Провели небольшое расследование. Червь навозный, не продуктовый. Проконсультировались с опытными рыбаками. В рыбе данных червей нет, в замороженной рыбе черви не живут, - написали сотрудники суши-бара.

К слову, автору данного видео в суши-баре принесли извинения и выдали сертификат на еще один заказ еды.

Червь в роллах.

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