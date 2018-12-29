Количество несчастных случаев на стройках в Татарстане за пять лет сократилось почти в три раза

СЕГОДНЯ 18:21 2018-12-29T18:21:55+03:00

Всего в этом году на стройках произошел 21 несчастный случай. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В этом году на строительных объектах погибли 9 человек

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В Татарстане в уходящем году в строительной отрасли произошел 21 несчастный случай. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. По его словам, в 9 случаях все заканчивалось смертельным исходом. Еще в 12 случаях - пострадавшие получали тяжелые травмы.

При этом, есть и положительные моменты. Так, по словам Ирека Файзуллина, в сравнении с 2017 годом количество несчастных случаев в строительстве сократилось на 18%, за последние пять лет, с 2014 года, – более чем в 2,7 раза.

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