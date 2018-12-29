2018-12-29T15:04:53+03:00
Общество

Татарстанские строители перевыполнили план по вводу жилья

Из 38 республиканских программ в сфере строительства полностью реализованы 32
Владимир КРУПСКИЙ
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В Татарстане вели в эксплуатацию 2 миллиона 409,9 тысяч квадратных метров жилья.В Татарстане вели в эксплуатацию 2 миллиона 409,9 тысяч квадратных метров жилья.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В 2018 году в Татарстане вели в эксплуатацию 2 миллиона 409,9 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом. строители смогли не только выполнить установленный план, но и перевыполнить его на 0,3%. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин.

Глава Минстроя РТ отметил, что из 38 республиканских программ в сфере строительства полностью реализованы 32.

По итогам 2018 года по программе социальной ипотеки в органы статистики отчитались за 268 жилых домов на 7763 квартиры площадью 438 тысяч квадратных метров.

Что касается программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов 2018 года, то на 28 декабря завершены работы по 964 многоквартирным жилым домам из 974. Ведется оформление исполнительной документации, сообщил Ирек Файзуллин.

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