"Погода будет сказочной": Профессор КФУ рассказал, какую погоду ждать в Казани в новогоднюю ночь

СЕГОДНЯ 17:15 2018-12-29T17:15:25+03:00

В моменты праздника будет небольшой снег и до 15 градусов мороза

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Близится Новый год. Многие казанцы провожать последние мгновения 2018 года и встречать 2019-й. И вот здесь возникает вопрос, а не напакастит ли погода? По мнению завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрия Переведенцева, "подлянки" ждать не стоит.

- В Новый год ожидается прекрасная погода. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, днем 31 декабря в Казани будет солнечно, температура воздуха составит минус 11-13 градусов. Ночью температура понизится до 13-15 градусов ниже нуля. Ожидается выпадение небольшого снега. Погода будет сказочной – и умеренный морозец, и снежок, - подчеркнул собеседник. – Есть уверенность, что в Новый год погода не подведет, - отметил Переведенцев.

Отметим, что самая морозная за последнее время новогодняя ночь наблюдалась в 1978 году, когда столбики термометров опустились до 44 градусов.