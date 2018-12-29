2018-12-29T13:43:53+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах 55-летний безработный ударил ножом своего собутыльника

Пострадавшего доставили в больницу
Владимир КРУПСКИЙ
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Мужчину госпитализировали.Мужчину госпитализировали.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Накануне в больницу в Набережных Челнах доставли раненого 52-летнего мужчину. Его госпитализировали с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Прибывшим по вызову медиков полицейским пострадавший рассказал, что травмы ему нанес его знакомый.

Полицейским не составило труда найи и задержать предполагаемого злоумышленника. Им оказался 55-летний безработный житель татарстанского автограда. Выяснилось, что мужчины вместе выпивали, потом повздорили, а закончилось все тем, что один из мужчин взялся за нож. По данному факту возбуждено уголовное дело.

- Любого человека в состоянии алкогольного опьянения следует воспринимать как возможного агрессора: настроение у него быстро меняется, он ведет себя неадекватно и не может себя контролировать. Поэтому никогда не пытайтесь с ними говорить и тем более спорить, - предостерегли татарстанцев в МВД республики.

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