В Набережных Челнах 55-летний безработный ударил ножом своего собутыльника

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-29T13:43:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне в больницу в Набережных Челнах доставли раненого 52-летнего мужчину. Его госпитализировали с проникающим ножевым ранением брюшной полости. Прибывшим по вызову медиков полицейским пострадавший рассказал, что травмы ему нанес его знакомый.

Полицейским не составило труда найи и задержать предполагаемого злоумышленника. Им оказался 55-летний безработный житель татарстанского автограда. Выяснилось, что мужчины вместе выпивали, потом повздорили, а закончилось все тем, что один из мужчин взялся за нож. По данному факту возбуждено уголовное дело.

- Любого человека в состоянии алкогольного опьянения следует воспринимать как возможного агрессора: настроение у него быстро меняется, он ведет себя неадекватно и не может себя контролировать. Поэтому никогда не пытайтесь с ними говорить и тем более спорить, - предостерегли татарстанцев в МВД республики.