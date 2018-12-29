В Татарстане мужчина сгорел в собственном доме

СЕГОДНЯ 14:33 2018-12-29T14:33:31+03:00

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Минувшим вечером в Татарстане произошел крупный пожар. Около 20:00 в службу спасения поступил звонок из Тукаевского района республики. Очевидцы сообщили, что в деревне Старые Ераклы, горит частный дом. расположенный на улице Восточная.

К моменту прибытия пожарных, из под крыши одноэтажного кирпичного дома валил густой черный дым. Существовала угроза, что огонь может перекинуться, на стоявший рядом с домом сарай.

Со слов соседей хозяин с утра находился в нетрезвом состоянии, он мог находиться в доме. Информация подтвердилась. В доме пожарные обнаружили хозяина дома. Спасти его не удалос. Тело 62-летнего мужчины сильно обгорело.

- Площадь пожара 150 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении, - сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.