2018-12-29T13:21:55+03:00
Общество

«Ростелеком» взял на себя заботы по «перепрошивке» кассовых аппаратов под НДС до 20%

Поделиться:
Фото: Ростелеком.Фото: Ростелеком.
Изменить размер текста:

«Ростелеком» подготовил предпринимателей к повышению НДС до 20%. Провайдер выпустил программное обеспечение для онлайн-касс, которое обеспечит автоматическую работу оборудования по новой налоговой ставке с 1 января. Бесплатную прошивку клиенты «Ростелекома» могут скачать на сайте компании.

Повышение НДС до 20% требует перепрограммирования кассовых аппаратов. Чтобы избежать приостановки торговой деятельности, необходимо обновить ПО до 1 января 2019 года. После обновления настроек касса автоматически заработает по новой налоговой ставке с начала года.

Корпоративным клиентам «Ростелекома» доступна онлайн-касса с прошивкой под 20% НДС. В минимальное предложение входит кассовый аппарат с фискальным накопителем (ФН) на 13 или 36 месяцев и скретч-картой ОФД на один год. Дополнить комплект можно терминалом для банковских карт с низкой стоимостью эквайринга. Для всех клиентов «Ростелекома» ставка – 2,5% с возможностью подключения к счету в любом банке. Также опционально можно приобрести сканер штрих-кода и Wi-Fi-роутер. Дополнительно можно заказать услугу доставки и настройки оборудования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Татарстане мужчина сгорел в собственном доме
В Набережных Челнах 55-летний безработный ударил ножом своего собутыльника
Новый год-2019 в Казани: Как будет работать общественный транспорт
В Казани на территории домостроительного комбината произошел пожар
1 января казанский зооботсад начнет работу с 10:00
"Этот переход - новый вызов для меня": Владислав Пантелеев рассказал, почему решил сменить "Спартак" на "Рубин"
На "Казань Арене" откроется музей спорта
В Татарстане работает прямая линия Деда Мороза
Более 11 тонн батареек сдали на переработку в Казани в 2018 году
Разбита посуда и дорогой горшок с цветами: В кафе Набережных Челнов подсчитали ущерб от массовой драки на корпоративе
Казань попала в пятерку самых популярных городов России у туристов в 2018 году
"Ак Барс" проиграл ЦСКА в Москве
Казанцы называли своих детей Диора, Мирза, Тамис и Тая
В Чувашии школьники вызвали полицию, когда заметили на дороге пьяного водителя
Театр "Экият" показал новогоднюю сказку в отделении онкологии и гематологии ДРКБ
В 2019 году в Набережных Челнах на ремонт уличного освещения потратят 27 миллионов рублей
В Казани ищут место под Центр фигурного катания
В Марий Эл приставы опечатали третий этаж и два крыла опасной школы
В Чебоксарах светофор винят в наезде на женщину
30 декабря в Чебоксарах перекроют центр города
В Татарстане открылся агропромышленный парк за 110 миллионов рублей