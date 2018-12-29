Новый год-2019 в Казани: Как будет работать общественный транспорт

СЕГОДНЯ 13:07 2018-12-29T13:07:16+03:00

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В новогодние праздники, которые, как известно, пройдут с 30 декабря по 8 января, общественый транспорт в столице Татарстана будет курсировать по графику выходного дня. При этом, в новогоднюю ночь автобусы, троллейбусы и трамваи в столице Татарстана будут работать до 2:00.

- 31 декабря до 20.00 городской транспорт будет работать в полном объеме, до 23.00 в работе будет задействована половина дневного выпуска, а с 23.00 до 2.00 – в дежурном режиме на дороги выйдут 69 единиц подвижного состава. Утром 1 января автобусы выйдут на дороги с 7.00 с продлением режима работы маршрутов до 23.30. Метрополитен в этот день будет работать с 6.00 до полуночи, - пояснили в мжрии Казани.