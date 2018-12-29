В Казани на территории домостроительного комбината произошел пожар
В пожаре никто не пострадал
Пожар потушили за полчаса.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Утром 29 декабря в Казани произошел пожар. Примерно в 10:15 в службу спасения позвонили очевидцы и сообщили, что на территории казанского домостроительного комбината, что на улице Аделя Кутуя, произошел пожар. Если быть точне, то возгорание произошло в сварочном цехе.
К моменту приезда пожарных все сотрудники смогли самостоятельно покинуть помещение. Спасатели справились с огнем за полчаса. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
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