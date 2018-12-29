1 января казанский зооботсад начнет работу с 10:00

СЕГОДНЯ 12:08 2018-12-29T12:08:46+03:00

В остальные праздничные дни зоопарк будет работать в штатном режиме. Фото: Владимир КРУПСКИЙ

В последний день Нового года посмотреть на животных можно будет до 15:00

Изменить размер текста: A A

Казанский зооботанический сад на два дня изменил график работы. Это, в принципе, и понятно. Дело в том, что эти два дня - последний день уходящего года и первый день нового.

Так, 31 декабря посетить зоопарк можно будет с 8:30 до 15:00. 1 января посмотреть на животных можно будет с 10:00 до 17:00.

- В последующие праздничные дни посетить зооботсад можно с 8.30 до 17.00, - сообщили в пресс-службе учреждения.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани– подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен