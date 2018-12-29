1 января казанский зооботсад начнет работу с 10:00
В последний день Нового года посмотреть на животных можно будет до 15:00
В остальные праздничные дни зоопарк будет работать в штатном режиме.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Казанский зооботанический сад на два дня изменил график работы. Это, в принципе, и понятно. Дело в том, что эти два дня - последний день уходящего года и первый день нового.
Так, 31 декабря посетить зоопарк можно будет с 8:30 до 15:00. 1 января посмотреть на животных можно будет с 10:00 до 17:00.
- В последующие праздничные дни посетить зооботсад можно с 8.30 до 17.00, - сообщили в пресс-службе учреждения.
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