2018-12-29T10:27:28+03:00
Общество

В Татарстане работает прямая линия Деда Мороза

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Фото: МТС.Фото: МТС.
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До Нового года остались считанные дни, и по сложившейся традиции МТС открывает новогоднюю прямую линию связи с Дедом Морозом. Сейчас самое время позвонить главному герою наиважнейшего зимнего праздника можно с любого номера и в любое время — мы уверены, что это будет очень неожиданным и приятным сюрпризом для вашего ребёнка.

Позвонить сказочному деду смогут жители любого региона России, и, конечно же, жители Казани и всего Татарстана, оплачивая лишь стоимость разговора по обычным тарифам. Получить поздравления от настоящего Деда Мороза могут абоненты всех операторов, но для абонентов МТС вовсе могут быть бесплатными — у тех абонентов МТС, у которых в тариф включено безлимитное общение с номерами своего оператора. Просто звоните: +7 987 000 2019

Дед Мороз спросит у вашего ребёнка имя, дождётся ответа и даст своё мудрое напутствие на следующий год. Не откладывайте звонок на последний день года, иначе рискуете не застать Деда Мороза дома: в канун праздника у него столько беготни, разнести всем подарки — это вам не оливье покрошить. Впрочем, горячая линия закроется после 30 января — успеют даже те, кто вовсе позабыли про Новый год.

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