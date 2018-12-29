2018-12-29T10:12:18+03:00
Общество

Более 11 тонн батареек сдали на переработку в Казани в 2018 году

Если батарейки выбрасывать вместе с остальными отходами, то есть вероятность загрязнения почвы и воды
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: мэрия Казани.Фото: мэрия Казани.
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Жители Казани в уходящем 2018 году сдали на переработку более 11 тонн использованных батареек. Их набрался целый КАМАЗ. Грузовик с грузом уже отправился в Челябинск, где батарейки будут переработаны на специальном заводе.

- Одна выброшенная в мусорное ведро батарейка может загрязнить тяжелыми металлами около 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды. Именно по этой причине использованные элементы следует собирать в специальные боксы. Впоследствии батарейки перерабатывают на специальных заводах, что позволяет использовать полученные материалы вторично в различных отраслях производства, - сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ.

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