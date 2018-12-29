2018-12-29T11:40:18+03:00
Спорт

"Этот переход - новый вызов для меня": Владислав Пантелеев рассказал, почему решил сменить "Спартак" на "Рубин"

ПО его словам, над предложением он думал не долго
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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Первым новичком казанского "Рубина" в зимнее трансферное окно стал полузащитник Владислав Пантелеев. 22-летний игрок перебрался в Казань из московского "Спартака", где чаще играл за второй состав, который выступает в ФНЛ.

- Конечно, этот переход – новый вызов. Тем более Премьер-лига. Чувство очень хорошее. Нужно будет доказывать, работать и расти дальше. Обрадовался, когда узнал и уже был сосредоточен на этом варианте. Все прошло быстро, поэтому очень рад. Сейчас нужно провести сборы, чтобы команда хорошо подготовилась. Впереди 13 игр в чемпионате плюс Кубок. Нужно их провести на максимуме как можно больше выиграть. Для себя ставлю самые высокие цели, играть, помогать команде, - рассказал Пантелеев.

Отметим, что на первый сбор в Турцию футболисты "Рубина" отправятся уже 4 января. Всего у команды запланировано 3 сбора.

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