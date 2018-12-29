На "Казань Арене" откроется музей спорта
Разговоры о том, что в Казани появится музей спорта, активно пошли после Чемпионата мира по футболу. Теперь же от слов перешли к делу. По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, музей спорта откроется на стадионе "Казань Арена".
- В начале следующего года мы будем утверждать концепцию, а также искать партнеров, потому что хотим, чтобы музей был современным, в нем должны быть не просто музейные экспонаты, но и симуляторы, виртуальная реальность, сегодня мы на финальной стадии концепции, на мой взгляд, все выглядит симпатично, надеюсь в следующем году у нас получится все реализовать, – отметил Леонов.
Напомним, что "Казань Арена" приняла шесть матчей прошедшего летом Чемпионата мира по футболу. Болельщики стали свидетелями первого в истории мундиалей пенальти, назначенного после просмотра эпизода, самого красивого гола ЧМ-2018, а также увидели вылет с турнира сборных Германии, Аргентины и Бразилии.