На "Казань Арене" откроется музей спорта

СЕГОДНЯ 11:04 2018-12-29T11:04:27+03:00

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Разговоры о том, что в Казани появится музей спорта, активно пошли после Чемпионата мира по футболу. Теперь же от слов перешли к делу. По словам министра спорта Татарстана Владимира Леонова, музей спорта откроется на стадионе "Казань Арена".

- В начале следующего года мы будем утверждать концепцию, а также искать партнеров, потому что хотим, чтобы музей был современным, в нем должны быть не просто музейные экспонаты, но и симуляторы, виртуальная реальность, сегодня мы на финальной стадии концепции, на мой взгляд, все выглядит симпатично, надеюсь в следующем году у нас получится все реализовать, – отметил Леонов.

Напомним, что "Казань Арена" приняла шесть матчей прошедшего летом Чемпионата мира по футболу. Болельщики стали свидетелями первого в истории мундиалей пенальти, назначенного после просмотра эпизода, самого красивого гола ЧМ-2018, а также увидели вылет с турнира сборных Германии, Аргентины и Бразилии.