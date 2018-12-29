2018-12-29T09:48:31+03:00
Общество

Разбита посуда и дорогой горшок с цветами: В кафе Набережных Челнов подсчитали ущерб от массовой драки на корпоративе

По словам владельца заведения, полиция увезла главных дебоширов в отделение
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: скриншот.Фото: скриншот.
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Стали известны новые подробности массовой драки на корпоративе в Набережных Челнах. Напомним, что в кафе "Грильбург" отдыхали сотрудники нескольких организаций. В какой-то момент словестная перепалка переросла в драку.

Разнять противников смогли только полицейские. Как рассказал владелец кафе "Грильбург" Виктор Тарасов, в конфликте участвовали представители одной организации. Заявлений в полицию они писать не стали.

– Из шести корпоративов в этом году первая драка. Мы для себя организацию отметили, больше их пускать не будем. Обычно, если происходят конфликты в заведении, наша охрана успевает предотвратить драку. Даже если кто-то от одного стола подходит к другому, к чужим мы уже делаем замечание. Как правило, драки так останавливаются. А тут они у себя за столом повздорили. Даже заметить не успели, как началось все, - цитирует Тарасова портал chelny-biz.

Меж тем, в кафе подсчитали ущерб. Его оценили в 8 тысяч рублей. Во время драки разбили посуду и дорогой цветочный горшок.

Корпоратив в Татарстане закончился массовой дракой.соцсети

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