Казань попала в пятерку самых популярных городов России у туристов в 2018 году
Столица Татарстана расположилась на 4 месте
Фото: Алина НИЗАМОВА.
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Казань вновь оказалась в верхней части очередного туристического рейтинга. Аналитическое агентство ТурСтат выяснило, какие города были популярны у туристов в 2018 году. Столица Татарстана оказалась на 4 месте.
Возглавила рейтинг Москва, которую посетили 23,5 миллиона человек. Санкт-Петербург расположился следом, приняв у себя 8,5 миллионов туристов. На третьем месте Сочи, где побывали 6 миллионов человек.
Казань - четвертая. В нынешнем годы столица Татарстана приняла у себя 3 миллиона туристов. Столь высоких показателей в Казани еще не было. Трехмиллионным туристов в Казани стала москвичка Дарья Чепур.