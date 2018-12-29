Казань попала в пятерку самых популярных городов России у туристов в 2018 году

СЕГОДНЯ 09:22 2018-12-29T09:22:26+03:00

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Казань вновь оказалась в верхней части очередного туристического рейтинга. Аналитическое агентство ТурСтат выяснило, какие города были популярны у туристов в 2018 году. Столица Татарстана оказалась на 4 месте.

Возглавила рейтинг Москва, которую посетили 23,5 миллиона человек. Санкт-Петербург расположился следом, приняв у себя 8,5 миллионов туристов. На третьем месте Сочи, где побывали 6 миллионов человек.

Казань - четвертая. В нынешнем годы столица Татарстана приняла у себя 3 миллиона туристов. Столь высоких показателей в Казани еще не было. Трехмиллионным туристов в Казани стала москвичка Дарья Чепур.