"Ак Барс" проиграл ЦСКА в Москве

СЕГОДНЯ 09:04 2018-12-29T09:04:34+03:00

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Матчи с "Ак Барсом" для ЦСКА в этом сезоне крайне принципиальны. Надо же отомстить за поражение в финале прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. Вот и очередной очный поединок "армейцы" начали с места в карьер.

Уже на третьей минуте Максим Шалунов открыл счет в матче, а в середине первого периода Кирилл Капризов забил второй гол. Казанцы пытались отыграться, но хозяева льда играли грамотно в обороне и четко в атаке. Так, на 29 минуте Капризов оформил дубль.

К чести казанцев, рук они не опустили. Еще во тором периоде Вячеслав Основин сократил отставание в счете, а на 48 минуте Иржи Секач и вовсе уменьшил разрыв в счете до мнимума.

В самой концовке Билялетдинов заменил вратаря на шестого полевого игрока. Однако этот ход не сработал. Более того, Михаил Григоренко забросил шайбу в пустые ворота "Ак Барса", установив окончательный счет. 4:2 - победа ЦСКА.