Казанцы называли своих детей Диора, Мирза, Тамис и Тая

СЕГОДНЯ 20:15 2018-12-28T20:15:35+03:00

Всего за последнюю уходящую неделю на свет 427 детей

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Сотрудники ЗАГСа столицы Татарстана подвели итоги последней итоговой недели. Так, за этот период на свет появилось 427 детей. Из них 210 мальчиков и 217 девочек.

При этом минимальный вес ребенка, который был зафиксирован при рождении ребенка составил 840 граммов, а самый богатырский – 5 200 граммов.

Традиционно составил рейтинг имен, которыми называли своих новорожденных детей казанцы.

Так, самыми популярными в этот раз стали: Марк, Самат, Раяна, Матвей, Мирон, Эмилия, Амелия, Валерия, Камиль, Артем, Артур и Алиса.

В рейтинг самых редких имен попали: Олесия, Оливия, Диора, Мирза, Тамис, Руслана, Аврора, Радиля, Мия, Тая, Лада, Наум и Стефания.

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