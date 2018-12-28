Казанцы называли своих детей Диора, Мирза, Тамис и Тая
Сотрудники ЗАГСа столицы Татарстана подвели итоги последней итоговой недели. Так, за этот период на свет появилось 427 детей. Из них 210 мальчиков и 217 девочек.
При этом минимальный вес ребенка, который был зафиксирован при рождении ребенка составил 840 граммов, а самый богатырский – 5 200 граммов.
Традиционно составил рейтинг имен, которыми называли своих новорожденных детей казанцы.
Так, самыми популярными в этот раз стали: Марк, Самат, Раяна, Матвей, Мирон, Эмилия, Амелия, Валерия, Камиль, Артем, Артур и Алиса.
В рейтинг самых редких имен попали: Олесия, Оливия, Диора, Мирза, Тамис, Руслана, Аврора, Радиля, Мия, Тая, Лада, Наум и Стефания.
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