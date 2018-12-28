В Казани ищут место под Центр фигурного катания

СЕГОДНЯ 18:01 2018-12-28T18:01:05+03:00

По словам главы Минспорта Татарстана, в городе есть спрос на занятия в этом виде спорта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Это будет отдельный дворец стоимостью несколько сотен миллионов рублей

Изменить размер текста: A A

На пресс-конференции по итогам 2018 года глава Минспорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что в Казани построят Центр фигурного катания.

По его словам, в городе есть спрос на занятия в этом виде спорта. Для этого нужно создать отдельный ледовый дворец. Место в столице Татарстана под него уже ищут. Как считает, Владимир Леонов, проект будет весьма дорогостоящим. Строительство в Казани Центра фигурного катания может обойтись в несколько сот миллионов рублей.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен