30 декабря в Чебоксарах перекроют центр города
В воскресенье, 30 декабря, в Чебоксарах в связи с проведением парада сказочный персонажей перекроют центр города. В частности с 10.30 до 13.30 для автолюбителей будут недоступны:
– проспект Ленина и улица Карла Маркса (от улицы Гагарина до улицы Воробьевых),
– улица Воробьевых,
– улица Ленинградская, Президентский бульвар и улица Ярославская (участки между улицей Воробьевых и Красной площадью),
– бульвар Электроаппаратчиков,
– Красная площадь.
Несмотря на это, по улице Воробьевых будут в это время будет ездить общественный транспорт. А автобусы и маршрутки, в маршрут которых входят улица Карла Маркса и проспект Ленина, пойдут по улицам Ярославская и Энегульса.
Известно также, что 1 января с 00.45 до 01.15 из-за салюта будет перекрыта дамба залива.
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