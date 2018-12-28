2018-12-28T18:53:44+03:00
Общество

30 декабря в Чебоксарах перекроют центр города

Помимо этого в новогоднюю ночь на время салюта перекроют дамбу залива
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В воскресенье, 30 декабря, в Чебоксарах в связи с проведением парада сказочный персонажей перекроют центр города. В частности с 10.30 до 13.30 для автолюбителей будут недоступны:

– проспект Ленина и улица Карла Маркса (от улицы Гагарина до улицы Воробьевых),

– улица Воробьевых,

– улица Ленинградская, Президентский бульвар и улица Ярославская (участки между улицей Воробьевых и Красной площадью),

– бульвар Электроаппаратчиков,

– Красная площадь.

Несмотря на это, по улице Воробьевых будут в это время будет ездить общественный транспорт. А автобусы и маршрутки, в маршрут которых входят улица Карла Маркса и проспект Ленина, пойдут по улицам Ярославская и Энегульса.

Известно также, что 1 января с 00.45 до 01.15 из-за салюта будет перекрыта дамба залива.

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