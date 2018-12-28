В 2019 году в Набережных Челнах на ремонт уличного освещения потратят 27 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 18:38 2018-12-28T18:38:34+03:00

За эти деньги даже очистят столбы от объявлений

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Ремонт освещения на улицах и проспектах Набережных Челнов в 2019 году обойдется городу в 27 миллионов рублей. Деньги будут выделены исключительно из местного бюджета. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Из выделенных средств 748 тысяч рублей будут потрачены на монтажные работы, а 989 – на строительные. В частности, в Набережных Челнах должны проверить более 35,2 тысяч светильников на столбах, поменять около 1,6 тысяч ламп, осмотреть кабельные и воздушные линии электропередач. Помимо этого, с фонарных столбов планируется убрать все объявления

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