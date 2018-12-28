В Набережных Челнах аквапарк может появится рядом с парком "Прибрежный"
Однако это лишь один из нескольких вариантов возможного размещения комплекса
Площадь земли там составляет 6 гектаровФото: Марина АНТОНОВА
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Одним из вариантов расположения аквапарка в Набережных Челнах стал территории рядом с парком "Прибрежный" напротив 46 комплекса. Площадь участка составляет 6 гектаров. Об этом журналистам рассказал мэр города Наиль Магдеев. Он также отметил, что комплекс должен быть построен уже в 2019 году.
Ранее Исполком татарстанского автограда получил предложение о строительстве аквапарка сразу от двух инвесторов.
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