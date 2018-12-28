В Марий Эл приставы опечатали третий этаж и два крыла опасной школы

СЕГОДНЯ 17:50 2018-12-28T17:50:48+03:00

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Во время проверки Ежовской школы выяснилось, что в ней нарушается противопожарная безопасность: отсутствуют эвакуационные выходы из левого и правого крыла здания, что ставит под угрозу жизни детей. Администрации школы выписали предписание об устранении этого, но в образовательном учреждении так ничего и не было сделано.

Провели еще одну проверку, и за неисполнение предписания администрацию школы оштрафовали на 90 тысяч рублей. Но и после этого эвакуационные пути не появились, и тогда суд принял решение приостановить эксплуатацию левого и правого крыла третьего этажа школы сроком на 90 суток.

- Судебные приставы выполнили это решение Медведевского районного суда, - сообщили в пресс-службе ведомства.

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