ГИБДД Казани ищет сбежавшего водителя, который сбил школьника на «зебре»
27 декабря в 8.23 в столице Татарстана на перекрестке улиц Марджани и Сафьян был сбит школьник.
В этот момент 16-летний мальчик пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу – «зебре». По предварительным данным водитель автомобиля «Лада Калина», нарушил правила дорожного движения, а именно не уступил пешеходу. Мало того, после наезда водитель скрылся с места происшествия.
Мальчик в результате ДТП получил ушиб мягких тканей левого коленного сустава.
- Очевидцев данного происшествия просьба откликнуться по телефонам: (843) 5-333-819, 5-333-848, - сообщают в ГИБДД Казани.
Всего по их данным, за прошедшие сутки в городе было зарегистрировано 316 ДТП, из них 6 происшествий с пострадавшими – 4 наезда на пешеходов и 2 столкновения автотранспорта. В результате 6 участников ДТП – 4 пешехода и 2 водителя, получили различные травмы.
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