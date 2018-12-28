2018-12-28T15:43:30+03:00
Экономика

В 2018 году количество предпринимателей в Татарстане увеличилось на 1,7 тысячи

Общий оборот малого и среднего бизнеса республики составил 1,8 триллиона рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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На данный момент в Татарстане насчитаваются 159 тысяч субъектов предпринимательства. Это, к слову, на 1,7 тысячи больше, чем было в прошлом году.

Помимо этого за 2018 год представители малого и среднего бизнеса заключили порядка 22 тысяч контрактов через портал закупок smb.tattis. Общая сумма этих контрактов преысила цифру в 35 миллиардов рублей.

Параллельно с помощью другой площадки bp.zakazrf.ru было заключено более 3 тысяч договоров на сумму 85 миллионов рублей. Такой информацией поделился директор департамента развития предпринимательства и конкуренции Татарстана Рустем Сибгатуллин на пресс-конференции в пятницу, 28 декабря.

В свою очередь, по информации Минэкономики республики, общий оборот малого и среднего предпринимательства в регионе за этот год составил 1,8 триллиона рублей.

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