2018-12-28T15:14:00+03:00
Дом. Семья

4 января пройдет первый в Казани фестиваль необычных санок

Его участники представят самодельный инвентарь для катания с горки в парке им.Горького
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Дирекция парков и скверов КазаниФото: Дирекция парков и скверов Казани
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В столице Татарстана впервые пройдет фестиваль необычных санок, сделанных вручную. Для победы в нем участники должны проявить не только умение, но и креатив. Главный приз – 50 тысяч рублей.

Так, на горку в парке им.Горького саночники должный выйти 4 января. Регистрация участников стартует в 12.00.

За главный приз приглашают побороться команды, в состав которых входят от 2 до 5 человек.

Жюри будет учитывать креатив, перфоманс перед спуском с горки, интересную конструкторскую идею санок, а также замерят кто дальше прокатится на своем творении. Последние могут быть сделаны, в том числе, и на основе тюбинга.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 30 декабря.

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