Нового руководителя ФСБ республики представили главе Чувашии
Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву представили нового руководителя республиканского ФСБ. Генерал-майор Игорь Кобыляченко был назначен на эту должность Указом Президента России Владимира Путина.
Прежний руководитель ФСБ Чувашии - генерал-майор Сергей Софронов, занимавший этот пост с марта 2011 года, Указом Президента России был переведен на другую должность, также в структуре органов безопасности России.
Михаил Игнатьев поблагодарил Сергея Софронова за большой вклад в обеспечение законности и правопорядка на территории региона.
СПРАВКА КП
Игорь Кобыляченко родился в городе Чита в 1967 году. В органы безопасности пришел в 1989 году, до назначения в Чувашию проходил службу в должности начальника УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике.
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