Театр "Экият" показал новогоднюю сказку в отделении онкологии и гематологии ДРКБ
Настоящую сказку привезли маленьким пациентам отделения онкологии и гематологии ДРКБ Татарстана артисты кукольного театра "Экият". В преддверии самого волшебного и любимого всеми праздника – Нового года, они представили ребятишкам Новогоднюю интермедию вокруг Ёлки с участием Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.
- Новогоднее представление дало возможность окунуться в волшебный мир театра, - сообщили в пресс-службе "Экият".
Напомним, что театр кукол активно занимается активной благотворительной деятельностью и ежегодно устраивает такие праздники для детей, которые не могут покидать стены больницы.
Также артисты выступают и в детских домах, интернатах, показывает спектакли в рамках благотворительных акций.
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